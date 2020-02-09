سعودية تدهس ابنتها وزوجها بالخطأ

سمحت السعودية مؤخرا للمرأة بقيادة السيارات، وبدأن بالفعل في تعلم القيادة والنزول للشوارع للتنزه، ولكن واحدة من هؤلاء السيدات وقع لها حادثا أليما.

كانت سيدة سعودية برفقة زوجها وابنتها يتنزهون على شاطئ "بيش"، بالسعودية، ولكن يبدو أن عجلة القيادة اختلت بين يديها، فدهست زوجها وابنتها.

حادثة الدهس أدت إلى مقتل الطفلة، فيما أصيب الوالد بكسور خطيرة في مناطق متفرقة من جسده، وبعد الحادث مباشرة دخلت السيدة في حالة انهيار بحسب ما نشرت "عكاظ".

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ومن جهته قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي صرخي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش.

وأضاف، "على الفور جرى توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، فقدمت له الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام"، وأكمل، "بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية".