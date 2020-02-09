"قومي المرأة" يهنئ الفنانة هالة الشافعي عن لوحة "الفتاة العروسة"

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التهنئة إلى الفنانة التشكيلية هالة الشافعي لحصول لوحتها "الفتاة العروسة" التي تناقش موضوع الزواج المبكر للفتيات وما يترتب عليه من الحرمان من الكثير من الحقوق مثل التعليم، على الجائزة الثانية خلال المعرض السنوي الـ 121 لجميعة الباستيل الإنجيليزية في الـ Mall Galleries بلندن، ضمن ثلاثة لوحات جرى قبولها من قبل لجنة التحكيم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بحصول الفنانة هالة الشافعي على هذه الجائزة الهامة في مجال الفنون التشكيلية، ورفعها اسم مصر عالياً، مؤكدة أن الفن رسالة عالمية وهو مرآة حضارة الشعوب ويعكس تقدمها.

كما عبرت عن سعادتها باهتمام الفنانة هالة الشافعي بقضايا المرأة في أعمالها وبكون الجائزة، التي حصلت عليها تعبر عن قضية هامة جداً تمس العديد من الفتيات حول العالم، فالفن وسيلة هامة للتعريف والتوعية بحقوق المرأة والفتاة عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة للفنانة هالة الشافعي مع جميعة الباستيل الإنجليزية في الـ Mall Galleries بلندن، تعد المشاركة الرابعة، حيث حصلت على ثلاثة جوائز خلال مشاركاتها كانت الأولى في عام 2013، ثم جائزة هنري روشية عام 2019 والجائزة الثانية العام الجاري.