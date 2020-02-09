تمنتها 15 سنة.. جزائرية تحقق حلمها وتحصل على تأشيرة الحج

بذلت سيدة جزائرية، أقصى مساعيها على مدى 15 عامًا من التقدم إلى قرعة الحج، كي تتمكن من زيارة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، لإتمام الركن الخامس من شعائر الإسلام.

لم يحالف الحظ السيدة الجزائرية الحظ في أن تكون ضمن المسافرين ما جعلها تظهر على قناة محلية، وهي تذرف الدموع وترجو من الله أن يحقق لها زيارة بيته المقدس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

ولكن السفير السعودي في الجزائر عبد العزيز العميريني تفاعل مع النداء الذي أطلقته تلك العجوز الجزائرية من خلال تلفزيون "النهار"، وقرر أن يمنحها تأشيرة الحج، وذلك أن أثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.

نشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع توتير تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجياً من الله العلي القدير ان يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام".