إطلالات النجمات في حفل "غرامي 2020" فاقت كل التوقعات

لم يكن حفل توزيع جوائز "غرامي" هذا العام مثل أي عام سبقه، فقبل موعد الحفل بساعات قليلة، أعلن عن وفاة نجم كرة السلة العالمي كوبي براينت وابنته جيانا في حادث طائرة هيليكوبتر، وزاد موقع الحفل في Staples Center في لوس أنجلوس من حضور ذكرى النجم وبقوة فهناك اعتاد عشاق النجم تعليق اللافتات التي رسم عليها قميصه الأيقوني الذي ارتداه وهو يحمل أهم الجوائز في عالم الرياضة. بدأت اليشيا كيز مقدمة الحفل كلامها بالحديث عن كوبي براينت قائلة: ”نقف هنا بقلب يعتصر ألمًا في المكان الذي بناه كوبي براينت“، لكن وكما يقال على العرض أن يستمر، ولهذا تابع حفل توزيع جوائز الغرامي 2020 كما هو مخطط مع عروض قدمها نجوم أمثال ليزو وأريانا غراندي وبيلي إيليش، وعلى السجادة الحمراء مشى أهم نجوم عالم الموسيقى والغناء".

وكما اعتدنا من حفلات الأعوام الماضية، يختار النجوم أزياء غريبة وخارجة عن المألوف لكن أنيقة على نحو ما لإطلالاتهم على السجادة الحمراء، لكن إطلالات النجمات هذا العام كانت في المجمل مميزة وأنيقة – باستثناء بيلي إيليش بالتأكيد – على غير المتوقع.ومن أبرز الإطلالات كانت جميلة جميل التي أختارت فستانًا بالطبقات من Georges Chakra وأريانا غراندي بفستان ضخم من التول من تصميم Giambattista Valli. تابعي معنا وشاهدي إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الغرامي 2020 سواءً التي تميزت بجمالها وأناقتها أو بغرابتها أيضًا.

وقـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًا :