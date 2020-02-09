أيهما أفضل لصحتك.. الحليب البقري أم الجاموسي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يحتوي الحليب على المعادن الأساسية ومن بينها الكالسيوم، إلا أن هناك بعض الاختلافات في العناصر الغذائية الموجودة وكمياتها في الحليب البقري والجاموسي. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــا:

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