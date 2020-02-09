محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
14 من فبراير كل عام، عيد الحب، اليوم الذي يزداد فيه شراء الشوكولاتة، والورود وبطاقات المعايدة، وغيرها من الهدايا المعتادة.
وهناك الكثيرون ممن يشعرون بثقل هذا اليوم عليهم، ويشعرون بالكره تجاهه، وحتى في الأدب العالمي فلا يحظى هذا اليوم بالكثير من الاحتفاء لدى الكتاب، كما أوضحت صحيفة "times of india".
ويرصد لكم "الخليج 365"، هذه الأسباب بحسب ما ذكره موقع "theodysseyonline".
1- تنتظر شريكك وقت طويًا جدًا، حتى ينتهي من تنسيق ملابسه، للخروج سويًا.
2- الإفراط في الكلمات العاطفية، بدون داع.
3- الإفراط في استخدام اللونين الأحمر والوردي.
4- الهدايا التقليدية "الكليشيهات".
5- زيادة أسعار الهدايا، بشكل مبالغ فيه.
6- البعض يعتقد أن هذا اليوم الوحيد الخاص بالتقدير والحب.
7- التناول المفرط للشوكولاتة.
8- زيادة برامج الحب في الإذاعة والتليفزيون والإنترنت.
9- تقضي وقتًا طويلًا جدًا لاختيار الهدية المناسبة.
10- تسمع الكثير من شكاوى الأصدقاء، لأنهم عزّاب.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أسباب تجعلك تكره عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.