10 أسباب تجعلك تكره عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

14 من فبراير كل عام، عيد الحب، اليوم الذي يزداد فيه شراء الشوكولاتة، والورود وبطاقات المعايدة، وغيرها من الهدايا المعتادة.

وهناك الكثيرون ممن يشعرون بثقل هذا اليوم عليهم، ويشعرون بالكره تجاهه، وحتى في الأدب العالمي فلا يحظى هذا اليوم بالكثير من الاحتفاء لدى الكتاب، كما أوضحت صحيفة "times of india".

ويرصد لكم "الخليج 365"، هذه الأسباب بحسب ما ذكره موقع "theodysseyonline".

1- تنتظر شريكك وقت طويًا جدًا، حتى ينتهي من تنسيق ملابسه، للخروج سويًا.

2- الإفراط في الكلمات العاطفية، بدون داع.

3- الإفراط في استخدام اللونين الأحمر والوردي.

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4- الهدايا التقليدية "الكليشيهات".

5- زيادة أسعار الهدايا، بشكل مبالغ فيه.

6- البعض يعتقد أن هذا اليوم الوحيد الخاص بالتقدير والحب.

7- التناول المفرط للشوكولاتة.

8- زيادة برامج الحب في الإذاعة والتليفزيون والإنترنت.

9- تقضي وقتًا طويلًا جدًا لاختيار الهدية المناسبة.

10- تسمع الكثير من شكاوى الأصدقاء، لأنهم عزّاب.