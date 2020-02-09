منها التلويح للجرسون .. أخطاء شائعة تجنبها في المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يذهب الكثيرون إلى المطاعم لتناول الغداء بصحبة الأصدقاء أو أفراد الأسرة، وغالبًا ما يتصرف البعض بطريقة غير لائقة، تزعج من حولهم.

وأوضحت جودي سميث الخبيرة في الاتيكيت، عددا من الأخطاء والعادات السلبية التي يقع فيها الكثيرون، وتشكل كابوساً للآخرين، وفقا لما ذكر موقع "24" الإماراتي:

-الحديث في الهاتف

من الأفضل التوجه إلى خارج المطعم للحديث في الهاتف، وتقول باتريشيا روسي، الخبيرة في مجال الإيتيكيت "لا يحتاج الناس إلى سماع قصص حياتك وعملك أثناء تناول الطعام".

وإلى جانب المكالمات الهاتفية، هناك قاعدة ذهبية تتمثل في إبقاء جهازك المحمول بعيداً عن الأنظار، وإما في وضع السكون أو وضع الطائرة أو إيقافه تماماً أثناء تناول الطعام في أحد المطاعم.

-التلويح لنادل المطعم

لا يجب أبدًا أن تشير بأصابعك إلى النادل أو تلوح بذراعيك بطريقة غير لائقة، وتقول روسي "كل ما عليك فعله هو التواصل بعينيك أو بابتسامة وإيماءة خفيفة، والقاعدة التي يجب أن تتبعها هنا تنص على أن تتعامل معه كما تحب أن يتعامل معك الآخرون لو كنت نادلًا".

-الضجيج

يجب عليك مراعاة من حولك في المكان، فلا تتحدث بصوت عال مع أصدقائك.

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-عدم مراقبة الأطفال

وجود الأطفال في أي مكان يمكن أن يتسبب ببعض الفوضى والإزعاج، وخاصة إذا تم إهمالهم من قبل الأهل من الضروري أن يحرص الآباء والأمهات على ضبط سلوك أطفالهم وتعليمهم آداب السلوك الصحيحة قبل الذهاب إلى المطعم.

-تصرفات منفرة

من غير اللائق إذا عطست أو سعلت بصوت مرتفع، أو ينظف أنفه على المائدة، كما يجب تجنب الكلام مع مضغ الطعام في نفس الوقت.

-تذوق الطعام دون إذن

لا تحاول تذوق الطعام من طبق شخص يجلس معك إلى المائدة، وإذا فعلت ذلك بعد استئدانه، فتجنب استخدام ملعقة أو شوكة سبق ووضعتها في فمك.

-وضع القدمين على الكرسي

حتى لو كان المكان يتمتع بأجواء ودية غير رسمية، فمن غير اللائق رفع القدمين ووضعهما على الطاولة أو الكرسي، فالآخرون لا يرغبون برؤية أقدامك وهم يتناولون طعامهم.

-المبالغة بوضع العطور

عند تناول الطعام في الأماكن العامة، من الضروري مراعاة مشاعر الآخرين، ويجب أن تضع في الاعتبار أن روائح العطر يمكن أن تؤثر على تجربة الطعام لباقي زبائن المطعم.

-توقع ضيفك أن يدفع الفاتورة

القاعدة العامة تقول إنك إذا دعوت شخصاً ما إلى المطعم، فأنت من يجب أن يدفع الفاتورة، أما إذا كنت تتناول طعامك برفقة صديق دون دعوة أحدكما للآخر، فمن المناسب أن يتم اقتسام المبلغ بالتساوي بينكما.