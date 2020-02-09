بـ"مليار ونصف ".. جولة في أغلى منزل بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن، 24 الإماراتي:

جاء قصر مكون من عشر غرف نوم، في المرتبة الأولى بقائمة أغلى المنازل في لندن في 2020 بعد طرحه في السوق مقابل 75 مليون جنيه استرليني، أي مليار ونصف مليون جنيه مصري.

ويمتد المنزل على مساحة 7620 متر مربع، ويضم 10 حمامات وحمام سباحة بطول 10 أمتار.

وتم تطوير القصر من قبل رجل الأعمال اليوناني جورج دراغومانوس، الذي اشترى قطعة الأرض في عام 2013.

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المنزل متاح أيضاً للإيجار مقابل 160 ألف جنيه إسترليني في الشهر، أي 3 ملايين جنيه مصري.

ويتم تسويق العقار من قبل شركة "سوثبي إنترناشيونال"، التي تصف القصر بأنه يوفر أسلوب حياة ريفي في قلب لندن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويمكن للمالكين الاستمتاع بسينما مؤلفة من اثني عشر مقعداً مع قبو يتم التحكم فيه بالطقس، وغرفة حديثة لتكنولوجيا الأمن الحيوي، وقاعة للسيارات تحت الأرض مع مصعد هيدروليكي للسيارات.

ووفقاً لشركة "هومز آند بروبرتي"، يقوم مطور عقاري آخر في المنطقة ببناء منزل تبلغ مساحته 30 ألف قدم مربعة، على قطعة أرض اشتراها بمبلغ 40 مليون جنيه استرليني في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار) عند اكتماله.