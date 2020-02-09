5 صيحات شعر من عروض ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 01:42 مساءً - حفلت عروض موسم ربيع 2020 بالكثير من الاتجاهات اللافتة والمتنوّعة سواء من ناحية الأزياء التي قدّمتها أو صيحات المكياج أو حتى تسريحات الشعر التي لفتت أنظارها بتجدّدها وجرأتها.



في ما يأتي أبرز صيحات الشعر التي لفتت أنظارها في عروض ربيع 2020.



تسريحات شعر تكسوها الإكسسوارات

تسريحات شعر تكسوها الإكسسوارات



إكسسوارات الشعر كانت الصيحة الأبرز في عروض ربيع 2020. لهذا الموسم لن يقتصر الأمر على تسريحة الشعر التي ستختارينها إنما أيضاً ستكون هناك لمسات إضافية مفعمة بالحيوية من خلال قطع الإكسسوارات التي قدّمتها العلامات التجارية والتي تنوّعة في تصاميمها وطريقة صناعتها.



في عرض سيمون روشا، زيّنت اللألئ شعر العارضات المجدول، كما تطاير الريش من خصلات الشعر ليضفي حيوية إلى الإطلالات. أما في عرض ألكسندر ماكوين، فقد تسلّلت خيوط النسيج الرقيقة إلى الضفائر، في حين زيّنت القبعات رؤوس العارضات عرض برادا.

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الضفائر في كل مكان

الضفائر



يبدو أن إطلالاتك الربيعة ستشهد تسريحة الضفائر بكثرة حيث رأيناها في غالبية عروض ربيع 2020. وهي تسريحة تجمع بين الأناقة وروح الشباب، تعيدك إلى مرحلة الطفولة والمقاعد الدراسية، وتمنحك في الوقت نفسه ملامح واضحة وجذابة.



في عرض ديور، رأينا الضفائر المزدوجة الفضفاضة تزيّن رؤوس العارضات وتمنح الشعر مظهراً كثيفاً وحيوياً.

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الشعر المبلل... من جديد

الشعر المبلل



شهدنا هذه الصيحة في مواسم سابقة وها هي تعود لتزيّن تسريحات شعرك في الربيع المقبل. هي صيحة جريئة وشبابية، رغم أن بعض النجمات العالميات اعتمدنها على السجادة الحمراء مع مكياج قويّ زاد من جرأة إطلالاتهن.



من أبرز الإطلالات التي رصدناها مع هذه التسريحة كانت إطلالات العارضات على خشبة فيرساتشي في ميلانو. كذلك في عرض بالمان في باريس ظهرت تسريحة الشعر الرطب مع خصل جانبية عريضة، وفي عرض سالفاتوري فيراغامو حيث ظهر الشعر الرطب منسدلاً ومبلّلاً حتى أطرافه.

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الفرق الأوسط

الفرق الأوسط



هي تسريحة واضحة تزيد من كلاسيكية الإطلالات خاصة إذا كنت تتمتعين بشعر طويل وناعم. رأينا الفرق الأوسط في عرض جي دبليو أندرسون عرى شعر مستقيم وطويل، ورأيناه يزيّن تسريحات شعر العارضات في عرض بوتيغا فينيتا وشانيل.

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