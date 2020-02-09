طبيب أورام يحذر من الإكثار في تناول اللحوم الحمراء: يسبب السرطان

النظام الغذائي من العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان ويمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك نوع محدد من الطعام إلى الإصابة بالسرطان، وهو ما تحدث عنه طبيب الأورام أندريه بيليف.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن مقابلة مع طبيب الأورام أندريه بيليف، مع قناة "زفيزدا" الروسية، أن الاستهلاك المفرط للحم الأحمر الذي جرى علاجه كيميائيًا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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وأوضح الطبيب: "القهوة والشوكولاتة، بالطبع، يمكن أن تسبب حالات مرضية أخرى، لكنها ليست مرتبطة في المقام الأول بحدوث السرطان. الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء واللحوم المصنعة كيميائيا، وانخفاض في كمية الألياف في النظام الغذائي، من العادات الغذائية التي أثبتت أنها سبب السرطان".

وتابع طبيب الأورام أن الكحول يساهم بشكل غير مباشر في ظهور أمراض الأورام الخبيثة.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى بيليف تجنب تناول الطعام الساخن للغاية.