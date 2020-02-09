منها تقليل الملح.. طرق التخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

من الشائع جدا أن تصاب النساء الحوامل بتورم القدمين، وهو ما يطلق عليه الوذمة الحملية التي تتجلى بظهور تورم في الوجه، اليدين، الكاحلين، الساقين، حيث تسبب الشعور بعدم الراحة بشكل ملحوظ.

تؤدي تغيرات هرمون البروجسترون خلال الحمل إلى انتفاخ البطن، وفي كثير من الأحيان تورم الأطراف وتلاحظ هذه الأعراض بداية من الثلث الثاني للحمل، وعن طرق التخلص من تورم القدمين خلال فترة الحمل كما ذكرها موقع "health line".

طرق طبيعية تساعد على التخلص من التورم

تقليل الملح في الطعام.

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تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والطماطم.

زيادة شرب الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

ارتداء جوارب ضاغطة، ورفع القدمين أثناء الجلوس قدر الإمكان.