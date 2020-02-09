صور.. أول ظهور لابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار بعد الخطوبة

نشر لاعب الفروسية ورجل الأعمال المصري نايل نصار، صورة جديدة له برفقة خطيبته جنيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكية بيل جيتس، لتمثل تلك الصور أول ظهور للثنائي بعد الخطوبة.

ويحظى الثنائي حاليًا بشهرة كبيرة بين المتابعين العرب والأجانب لقصة الحب الاستثنائية، وكتب نايل نصار في تعليقه على الصورة، "دايمًا تخليني ابتسم".

وارتدى نايل نصار قميصا من اللون الأبيض، فيما ارتدت جنيفر فستانا أبيض، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي نصار معه عبر الإعجابات والتعليقات.

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يذكر أن الثنائي نايل نصار وجنيفر جيتس، احتفلا مؤخرا بخطبتهما فقد عرض عليها الزواج في حديقة، ووافقت الأخيرة على الزواج منه، بعد قصة حب جمعت بينهما على مدار سنوات.