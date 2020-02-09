الامارات | سلاح فعّال لإنقاص الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح فعّال لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المعهد الاتحادي للتوعية الصحية إن السباحة تعد سلاحاً فعالاً لإنقاص الوزن؛ إذ تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية باعتبارها تدريباً شاملاً للجسم. وأوضح المعهد الألماني أن ممارسة السباحة لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق نحو 350 سعراً حرارياً، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعراً حرارياً عند ممارستها لمدة ساعة مع زيادة السرعة. ولتحقيق نتائج ملموسة ينبغي ممارسة السباحة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

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