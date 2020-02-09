أبرز فساتين الفنانين التي لا يمكن نسيانها في تاريخ حفلات الأوسكار

ينتظرمحبو الفن حول العالم انطلاق الحفل الفني الأكبرعلى مستوي العالم حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد غد الإثنين ، وكذلك ينتظر محبى الموضة بشغف رؤية فساتين وإطلالات النجمات علي السجادة الحمراء والتي تضع خطوط الموضة طوال العام.

صوفيا لورين

وعلى مدار العقود الماضية شهدت السجادة الحمراء إطلالات خالدة في ذاكرة المشاهدين وتعد من الأيقونات التي لا يمكن نسيانها، بداية من إطلالة مادونا الأيقونية في التسعينات، وصولاً لإطلالة نجمة أوسكارالعام الماضي ليدي جاجا.

عند الحديث عن أزياء أوسكار، لا بد من التطرق لبعض الإطلالات التي لا تزال محفورة في ذاكرتنا، ومن بينها فستان أميرة موناكو الراحلة جريس كيلي التي تألقت بفستان باللون الأخضر من الساتان لدى حصولها على جائزة أفضل ممثلة عام 1951، أو فستان صوفيا لورين لدى حصولها على جائزة أوسكار عام 1961

جريس كيلي

وفي حفل أوسكار لعام 1991 ظهرت مادونا برفقة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون بفستان أبيض مستوحى من تصميم فستان مارلين الشهيرعندما غنت للرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي في حفل عيد ميلاده، وبدت إطلالة مادونا مستوحاة بالكامل من مارلين، سواء من خلال شعرها الأشقرأو مكياجها، أو طريقة رقصها على المسرح.

مادونا

في عام 1968 ظهرت النجمة شير بزي أثار الجدل حينها، حيث اختارت زياً أسود مع قبعة ضخمة من الريش، حيث تعتبر من أكثر الإطلالات الأيقونية لحفل أوسكار.

شير

وبين أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بدت موضة الأزياء غريبة بعض الشيء، وتغيرت اتجاهات الموضة لتصبح أقل أناقة، حيث ظهرت النجمة كيم باسنجر بزي غريب باللون الأبيض قامت بتصميمه بنفسها في حفل أوسكار عام 1989، وبالمثل صممت ديمي مور فستانها الذي ظهرت به في حفل أوسكار عام 1990، وتكوّن من شورت أسود ضيق، وتنورة وتوب ، وبدت إطلالتها مستوحاة من زياء القرن الـ16.

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ديمي مور

في منتصف التسعينات اتجهت النجمات للأزياء الأنيقة، والموقعة من أرقى دور الأزياء العالمية مثل: ديور، ورالف لورين، حيث أطلت النجمة نيكول كيدمان فستاناً باللون الأصفر من ديور في حفل أوسكار عام 1997.

نيكول كيدمان

مع بداية الألفية الثانية تطورأسلوب الأزياء كثيراً، وأصبح الاتجاه أكثر نحو الأزياء الراقية، والفساتين المنفوشة قليلاً، ومن بينها فستان جنيفير لورانس عام 2013 من ديور، وفستان جنيفير لوبيز من إيلي صعب في 2015.

جينيفر لورانس

بالتأكيد لا يمكن أن ننسى إطلالة نجمة أوسكار العام الماضي ليدي جاجا التي تألقت بفستان أسود منفوش من ألكسندر مكوين، واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها للمرة الأولى في حياتها من خلال اختيارها الأنيق والبعيد عن البهرجة التي لطالما عرفت بها.

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