مسؤول عن الجمال.. تعرف على خطر نقص فيتامين C لدى الإنسان

يعتبر فيتامين C من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ويؤدي نقصه لمشاكل لصحة الإنسان.

وعندما يشعر الإنسان بالتوتر لمدة 20 دقيقة، فأن ذلك يعني أنه يفقد 300 مللي جرام من حمض الاسكوربيك، مما يعني نقص فيتامين C.

وعلقت إيرينا فيتشيرسكايا، مؤلفة كتاب "100 وصفة لأطباق غنية بفيتامين С": "إذا كان النظام الغذائي للشخص خاليًا من الخضروات والفواكه الطازجة، وخاصة في الجو البارد، أو أن هذا الشخص يتوتر كثيرًا فإن نقص هذا الفيتامين عنده يكون مؤكدا"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وتابعت، أن حاجة الإنسان البالغ من هذا الفيتامين هي 90-100 ملليجرام يوميًا، وتجدر الإشارة إلى أن المدخنين هم ضمن مجموعة الخطر، حيث أن كل سيجارة تخفض نسبة فيتامين С بمقدار 25-30 مللي جراما، أي عند تدخين ثلاثة سجائر يعاني الشخص من نقص في هذا الفيتامين.

Advertisements

وأضافت "فيتشيرسكايا": "بما أن جسم الإنسان لا ينتح فيتامين С، فإن نقص هذا الفيتامين يتطور بسرعة، وأول أعراض نقص هذا الفيتامين هي الخمول والنعاس الدائم والشعور بالبرد، ونزف اللثة عند تنظيف الأسنان، وظهور بقع زرقاء على الجلد الذي يصبح جافا وشاحبا".

ومع مضي الوقت، تصبح عواقب نقص الفيتامينات أكثر خطورة، حيث تبدأ من ظهور الدوالي ولغاية اضطراب نبضات القلب وآلام المفاصل، ونقص الفيتامينات يسبب مشكلات عديدة، فمثلا عند نقص فيتامين С لا تتولد خلايا جديدة في الجسم، وبدعم هذا الفيتامين تنشط منظومة مناعة الجسم، وتطرد السموم وتنتج الهرمونات بصورة صحيحة.

وأضافت الخبيرة: "فيتامين С لا يقي من أمراض البرد والإنفلونزا- هذه أوهام من سبعينيات القرن الماضي، لقد أثبتت الدراسات العلمية الجديدة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من فيتامين С، أصيبوا بأمراض البرد بنفس مستوى الذين تناولوا فيتامينا وهميا"، ومع ذلك هذه الحقيقة لا تقلل من أهمية فيتامين С، لأنه مسؤول حتى عن الجمال، فهو يساهم في إنتاج الكولاجين، كما يستخدم في العديد من مستحضرات التجميل.

ويذكر أن الليمون والبرتقال ليسا الأغنى بفيتامين С، (تحتوي 100 جرام منها على 52 ملليجراما منه. فمثلا تحتوي 100 جرام من البقدونس على 200 ملليجرام منه، و100 جرام من الفلفل الأحمر على 165 مللي جراما منه، حتى أن نسبته في البروكلي واللفت أعلى مما في الحمضيات، ويجب أن نعلم أن فيتامين С يتفتت خلال 2-3 دقائق من المعالجة الحرارية، باستثناء الملفوف، الذي يحافظ على 50% من هذا الفيتامين حتى بعد المعالجة الحرارية.

لذلك تنصح الخبيرة، بتناول اللحوم مع الفلفل أو الحمضيات لأن فيتامين С يحسن امتصاص عنصر الحديد.