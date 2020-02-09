"هدى".. محاربة واجهت السرطان بصناعة الاكسسوارات

"ميداليات وأساور وسلاسل مصنوعة من حبيبات الخرز الكريستالية".. كانت طريقة هدى حسين، إحدى محاربات السرطان في مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان للسيدات، لمواجهة السرطان داخل المستشفى خلال فترة علاجها التي استمرت 3 سنوات، قائلة: "تعلمت صناعة الاكسسوار والخرز في الورش التي تنظمها المستشفى، واستطعت من خلالها اكتشاف موهبتي وبعدها بدأت تصنيع وبيع الاكسسوارات الخاصة بي".

وتضيف السيدة الأربعينية: "بعدما تعلمت صناعة الاكسسوار، نظمت ورشا لتعليم زميلاتي من المحاربات صناعة الاكسسوار"، لافتة إلى أنّ الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تطوعت في المستشفى لتقديم الدعم النفسي لغيرها من المصابات بالمرض، مرددة: "الصدمة الأولى التي تشعر بها السيدة عندما تعلم إصابتها بالمرض تكون شديدة الصعوبة، بعض السيدات يفقدن الوعي، وآخريات يدخلن في حالة انهيار من البكاء، وهنا يأتي دوري أنا وغيري من الزميلات المتطوعات، نذهب إليهن ونحاول التخفيف عنهن، وتقليل الضغط النفسي، وأنّ الأمر سيمر، ونخبرهن بتجربتنا مع المرض وكيف أننا نواجه حتى الآن"، لافتة إلى أنّ أكثر اللحظات سعادة بالنسبة لها هي عندما تترك أثرا طيبا في مكان قدم لها الدعم.