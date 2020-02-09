تصميمات من عالم الغابة.. محمد نور يستعد لعرض أزياء السبت المقبل

أعلن مصمم الأزياء محمد نور، عن عرض مجموعته لربيع وصيف 2020، السبت المقبل، 15 فبرايرالجاري، داخل إحدى الغابات بمدينة الرحاب، بحضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين.

وقال "نور"، في بيان له اليوم، إنه استوحى تصميم الأزياء من عالم الغابة Jungle، مضيفا أن مجموعة أزيائه تتضمن تحدي "كابونجا Kabunga Challenge"، والتي تعني ظهور شخصية خيالية داخل المجموعة في العرض.

محمد نور: العرض يتضمن صورا واقعية من الغابة

وأشار إلى أن عرض الأزياء يتضمن صورة واقعية من عالم الغابة والحيوانات.

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يذكر أن مصمم الأزياء محمد نور، له العديد من أفكار العروض "خارج الصندوق"، مستفيدا من دراسته في مجال الديكور الذي دخل من خلاله إلى عالم عروض الموضة، حيث كان آخر عرض له مستوحى من "عالم الأبراج الفلكية".