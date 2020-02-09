الامارات | محمد رمضان للطيار الموقوف بسببه: "أنا صعيدي ولن أتخلى عنك"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان للطيار الموقوف بسببه: "أنا صعيدي ولن أتخلى عنك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الفنان المصري محمد رمضان، عن أسفه لتسببه في إيقاف كابتن طيار أشرف أبو اليسر، بسبب الفيديو الذي نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق. معتبراً أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وأن كثير من الفنانين والشخصيات العامة ينشرون صور لهم في الطائرات.

وكشف رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "أصل الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس السبت، أنه حاول التدخل لحل المشكلة وإعادة الطيار إلى عمله، وأنه لم يقد الطائرة ولكن فقط التقط صورة تذكارية، ولكن الأمر يعود لسلطة الطيران المدني". وأضاف: "أنا زعلان للألم الذي طاله، وعايز أعرف أيه اللي يعوضه وهاعمله فورا، أنا صعيدي وأصولي تمنعني أني اتخلى عن حد اتأذى بسببي".

وكان الكابتن أشرف أبو اليسر قد أشار في فيديو له، أنه لا يستحق ما تعرض له من عقاب، موضحاً أن الطائرة الخاصة لا يوجد بها باب فاصل بين كابينة الطيارين وبين مقاعد الركاب، وأنه وافق على طلب رمضان بالتقاط صورة معه، كالعادة في مثل هذه المواقف حيث أنه بحكم طبيعة الركاب المميزين من وزراء أو أمراء أو فنانين ‏قد تحدث موافقة ضمنية من الطيار على التقاط صورًا تذكارية وليست للنشر.‏