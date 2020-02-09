الامارات | عادل عمر يهدي مشاركته في "ذا فويس كيدز" لروح صديقه المنتحر بسبب التنمر

شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عمر يهدي مشاركته في "ذا فويس كيدز" لروح صديقه المنتحر بسبب التنمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع المصري عمر عادل، أن يحصل على أصوات لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids ، "ذا فويس كيدز" بالإجماع، في الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" التي عرضت مساء أمس، بعد أن قدم أغنية "والله ما يسوى" للفنان حسين الجسمي بإحساس عال.

وأثار عادل مشاعر الجمهور بقصة محزنة كانت وراء اختياره للأغنية، حيث أهدى الأغنية لروح صديقه الذي انتحر نتيجة لتعرضه للتنمر باستمرار في المدرسة. معتبراً مشاركته في البرنامج دعوة لمكافحة التنمر في كل مكان.

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وحرص أعضاء لجنة التحكيم على مواساة المشارك، فاحتضنه محمد حماقي معرباً عن أمله في أن يكون صديقاً شخصياً له، بينما حذر عاصي الحلاني من خطورة التنمر، داعيا للحرص عل مشاعر الآخرين وعدم إيذائهم سواء بالفعل أو القول.