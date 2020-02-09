كايا جربر تتألق ببذلة "باك ليس" في آخر إطلالاتها في عرض لـ "ألكسندر ماكوين"

قادت عارضة الأزياء كايا جربر حملة جيمى تشو الدعائية لأحذية ربيع وصيف 2020 منذ أيام قليلة، ومع اقتراب شهر الموضة يبدو أن العالم أصبح يتابع إطلالاتها طوال الوقت لما تمتله من ذكاء وقدرة على انتقاء الملابس المناسبة للمكان الذى تتواجد فيه، وهذا ما أكدته إطلالتها الأخيرة التى اختارتها من العرض الأخير لـ "ألكسندر ماكوين" والتي قامت بحياكتها Sarah Burton وفقًا لمجلة "فوج".

ظهرت "كايا" أثناء توجهها لتعزيز تعاونها مع مصمم الأزياء الماليزى Jimmy Choo وهى ترتدى بذلة كلاسيك باللون الرمادى، ورغم أن شكلها من الأمام يبدو أقرب إلى الملابس الرجالية، إلا أن هذه الإطلالة حملت في تصميمها المزيد من الأناقة والأنوثة من خلال الجزء الخلفة لها، حيث اعتمدت "Burton" في تصميمها على أن تكون "باك ليس".

اختارت "جربر" مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود من Jimmy Choo، وحذاء يشبه الصندل من الخلف بنقشه جلد الثعبان باللونين الأبيض والأسود، وبدت وكأنها تقوم بدورسفيرة العلامة التجارية.

استوحى تصميم هذه البذلة التي توجت إطلالة عارضة الأزياء الشهيرة وصغيرة السن من تراث الملابس الرجالية البريطانية، وصنعت من النسيج الصوفي في شمال إنجلترا في شركة " Burton" التي تعد من أكبر شركات الخياطة في العالم، حيث تعكس تقنية الحياكة الدقيقة.

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يذكر أن "كايا جربر" قد قالت في تصريح لمجلة "فوج" من قبل إنها عندما تكون في المنزل تعيش وكأنها امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، وفى إطلالتها الأخير لم تكن تحمل كعادتها رواية جديدة، ويبدو أنها قد انتهت للتو من قراءة إحداها.

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