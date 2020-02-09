اليونسكو تكرم هاني البحيري لتميزه بعرض أزياءه بأسبوع الموضة في باريس

قامت منظمة اليونسكو بتكريم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري عقب عرض الأزياء الذى قدمه بأسبوع الموضة الفرنسى تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي، وباعتباره المصرى الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة الـ15 عاما والتى ساهمت فى نجاح الـ"أورينتال فاشون شو"، وخلال تكريمه أعرب البحيرى عن فخره وسعادته بوجوده فى أضخم حدث للموضة العالمية، وممثلا لبلده مصر التى يشرف بتمثيلها. Advertisements قد يهمك أيضا: نيكول سابا تتألق فى حفل هاني البحيري بفستان زفاف رائع نيكول سابا ترتدي أغلى فستان زفاف في ديفيليه هاني البحيري

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