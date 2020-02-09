"معجزة".. رضيعة تنمو بالكامل خارج رحم أمها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
وصف أطباء طفلة نمت بالكامل خارج رحم والدتها بأنها "معجزة"، حدث ذلك لسيدة روسية تدعى يفجينيا باتورينا عمرها 37 عاما، لم تكن تعلم أنها حامل حتى وهي في الأسبوع الـ 33، إلا أن اكتشف الأطباء وجود الجنين داخل تجويفها البطني.
وأنجبت السيدة طفلتها التي أسمتها أنستاسيا، بوزن 2.13 كيلوجرام، عن طريق جراحة قيصرية، حسب ما جاء في موقع "العربية".
وأوضح أطباء أن أنستاسيا هي الحالة السابعة عشرة التي تولد بهذا الشكل، كون وجود الجنين خارج رحم أمه ينتهي بوفاته في أغلب الوقت،كما قالوا إن نمو الطفلة بالكامل خارج رحم أمها هو معجزة.
هذا وكانت الأم تعاني من انتفاخ في بطنها، وهو ما لم تعره أي اهتمام حتى تزايدت الآلام لتتوجه إلى المستشفى وتكتشف حملها خارج الرحم، حيث إن الأنسجة المحيطة بالجنين خلقت ما أهو أشبه بالرحم.
إلى ذلك، فقدت الأم ثلاثة لترات من الدم خلال عملية الولادة، بينما أكد الأطباء أنها ستكون قادرة على الولادة بشكل طبيعي مستقبلاً.
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