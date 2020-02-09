10 نجمات ارتدين فساتين زفاف على السجادة الحمراء خلال توزيع الجوائز

يمكن أن تكون احتفالات توزيع الجوائز مثل جوائز الأوسكار، وBAFTAs، وجولدن جلوب هى أكبر الاحتفالات الفنية على مدار العام، لذلك تسعى النجمات للمرور على السجادة الحمراء فى أثواب تستحق أن تكون موجودة فى هذا اليوم، الذى يتابعه عشاق الفن فى جميع أنحاء العالم.

وظهرت عدد من النجمات على السجادة الحمراء بملابس زفاف والتى يمكن أن تكون مصدر إلهام للكثيرات حول العالم.

وفى هذا التقرير نرصد أبرز النجمات اللاتى ظهرن على السجادة الحمراء بفساتين أقرب لفساتين الزفاف، أو اخترنها فى الواقع من مجموعات الأزياء الخاصة بالعروس.

إميلى راتاجكوفسكى

اختارت إميلى راتاجكوفسكى فى حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020، الظهور بفستان زفاف صغير منأوسكار دى لارينتا من مجموعة الزفاف لشتاء 2020، وتعلوه سترة بيضاء حادة ومزخرفة بأحزمة شتوية.

كايتريونا بالفى

خرجت بفستان مذهل من مجموعة Paris Georgia للعرائس فى مهرجان تورونتو للأفلام فى سبتمبر 2019

بريانكا شوبرا

ارتدت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا هذا الفستان من مجموعة جورج حبيقة لربيع 2020 فى مهرجان كان السينمائى فى مهرجان كان فى مايو 2019.

إيلى فانينج

قامت إيلى فانينج بارتداء هذا الفستان من مجموعة ريم عكرا لخريف عام 2019 فى مهرجان كان السينمائى فى مايو 2019.

أوليفيا كولبو

ظهرت أوليفيا كولبو على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى بفستان رائع من مجموعة رالف أند روسو لخريف الأزياء الراقية فى عام 2019.

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جينيفر لورانس

ارتدت جينيفر لورانس ثوبًا من مجموعة L.Wells التابعة لابن عمها فى العرض الأول لـ Faces Places فى أكتوبر 2017، هذا الفستان مثالى جدا لحفل زفاف شاطئى مريح.

صوفيا فيرجارا

ظهرت صوفيا فيرجارا مرتدية فستان مارك زونينو فى حفل توزيع جوائز إيمى فى عام 2017.

بيونسيه

كان فستان زفاف بيونسيه مثاليًا للسجادة الحمراء لحفل جرامي.

سيرينا ويليامز

بينما كانت ترتدى فستان زفاف من تصميم سارة بورتون فى يومها الكبير، ارتدت سيرينا وليامز ثوباً من الدانتيل من قبل مصممة أخرى لفساتين زفاف المشاهير، لحفلة فانيتى فير للأوسكار فى عام 2016.

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