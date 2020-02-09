فساتين من غير بطانة وأخرى بـ"ترتر".. أبرز إطلالات حفل الأوسكار 2019 (صور)

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، على مسرح دولبي العريق بلوس أنجلوس، فجر الاثنين، والذي من المُقرر أن يشهد العديد من الإطلالات المميزة، والجريئة، بل والغريبة أيضًا على السجادة الحمراء.

وتركز عدسات الكاميرات عادًة مع إطلالات الفنانات، التي تأخذ نصيب الأسد من تغطية هذا الحدث الفني العالمي.

وخلال النسخة الماضية من الحفل، شهد العديد من أبرز اللإطلالات المميزة، التي يذكرها لكم "هُن" في التقرير التالي، لاسترجاعها قبل إنطلاق النسخة الـ92.

فساتين جريئة بدون بطانة

تألقت بعض الفنانات، على السجادة الحمراء، في النسخة الماضية من حفل توزيع جوائز الأوسكار، بفساتين جريئة "بدون بطانة"، على غرار الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ50.

بين الأسود، والفضي والملون، والأبيض، و"البروتال"، تألقت النجمات، ومن بينهن شايلين وودي، وهالستون ساج، وليندساي فون، وريتا أورا، وكيندل جينر.

فساتين بتوقيع إيلي صعب

كانت لتصميمات المصمم اللبناني إيلي صعب، نصيب في إطلالات الفنانات، حيث تألقن العديد بأزياء من توقيعه، أبرزهن المخرجة اللبنانية نادين لبكي بفستان فاتح اللون، يميل إلى "الأبيض"، وتميز عن إطلالة "هدسون" بأنه مزود بحزام لامع.

كما تألقت النجمة جوليا روبرتس بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه فضفاض، ومزين بحزام متوسط الحجم، في إطلالة بسيطة لها.

Advertisements

وارتدت الفنانة الماليزية ميشيل يوه فستان "أوف شولدرز"، فضفاض، ومزين بنقوش لامعة، وحزام رفيع فاتح اللون.

فساتين اللامعة

كانت للفساتين اللامعة، التي تشبه قطع الزجاج الملونة، والممزوجة بالـ "ترتر" نصيب من إطلالات النسخة الماضية، والتي تألقن بها العديد من الفنانات، على رأسهن الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز حيث تألقت بفستانًا ذا أكمام ورقبة طويلة بتوقيع المصمم الأمريكي توم فورد.

ولفتت الممثلة بري لارسون الأنظار على السجادة الحمراء بالحفل بفستانها الفضي اللامع، الذي يميل إلى البساطة، وجاء بتوقيع دار الأزياء الفرنسية "سيلين".

كما ارتدت الممثلة الأمريكية إيما ستون فستان برونزي، بتوقيع دار الأزياء الفرنسية لوي فيتون، وهو مصنوع من الترتر والأحجار الكريمة.

فيما ارتدت الممثلة الأمريكية إميليا كلارك، فستانا بنفسجي اللون، ذو لمعة بسيطة.

وسيبث حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، على مسرح دولبي العريق بلوس أنجلوس، فجر الاثنين، على الهواء مباشرة على شبكة تلفزيون "ABC" الأمريكية، بالإضافة إلى بثي حي في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.