دراسة : الرجال أصحاب الشعر الأبيض الأكثر جاذبية

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن 24 الإماراتي:

أوضحت دراسة حديثة أجراها موقع "ماتش" الإلكتروني الخاص بالمواعدة، أن 72 ٪ من النساء يعتبرن الرجال ذوي الشعر الأبيض أكثر جاذبية من غيره من الرجال.

النسبة الأكبر من النساء المشاركين في الدراسة، أبدين إعجابهن الشديد بالرجال ذوي الشعر الرمادي طالما أن علامات الشيخوخة لم تظهر عليهم.

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أظهرت الدراسة أن النساء يفضلن الشعر المخضب بالمشيب، على الشعر الأشيب بشكل كامل.

كما تأخذ الكثير من النساء في الاعتبار درجة النضج التي يتحلى بها الرجل في سن معينة والتي يبدأ شعره خلالها بالتحول للون الأبيض.

وتقول دراسة أخرى أجراها باحث في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، إن انجذاب المرأة لشخص يشبه والدها، يعطيها شعوراً بالأمان والسلامة، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تدفع بعض النساء للإعجاب برجل أشيب، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.