بعد حفله بالسعودية.. دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب

نشر عمرو المنسي، مدير بطولة العالم للإسكواش، صوره تجمعه بالفنان عمرو دياب، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وظهرت "الشربيني" في أحضان عمرو دياب، وذلك عقب حفل الهضبة في جدة، الذي أقيم أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على صفحته الشخصية على إنستجرام.

وقام عمرو دياب، خلال الحفل، بغناء أغنية "برج الحوت" وأغنية " العالم الله" و"قصاد عيني".

وأحيا الهضبة، حفلاً غنائيا، أمس الجمعة، وسط حشد جماهيري كبير في منطقة سما الغربية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، مقدما عدد كبير من أغانيه الجديدة بالإضافة إلى بعض أغاني الألبوم الجديد "سهران" المقرر طرحه 12 فبراير الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.