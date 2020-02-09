عشب "مالوش علاقة بـ الكورونا".. تعرف على فوائد اليانسون

"يانسون للكورونا" صورة متداولة، قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنها لإحدى محلات بيع الأعشاب الطبيعية، الذي أدعى صاحبه إن عُشب اليانسون يساعد في علاج فيروس كورونا المنتشر حاليًا، والذي تفشى مؤخرًا في الصين، ثم انتقل للعديد من الدول حول العالم.

الصورة التي بات العديد من الرواد، يتداولونها عبر منصات السوشيال ميديا، سخر منها متابعون، حيث علق البعض قائلًا: "العالم متوصلش للعلاج لكن هنا في اليانسون".

ويرصد "هُن" فوائد اليانسون الذي يتميز بالعديد من المكاسب الصحية، فهو يحتوي على الفيتامينات وبعض المعادن المهمة مثل الكالسيوم والفسفور والزنك والنحاس والحديد والبوتاسيوم، إضافة إلى البروتين والكربوهيدرات والألياف.

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وإليكم فوائد العُشب، التي لا علاقة لها بالفيروس، وفقًا لما ذكره موقع "health benefits times":

- يساعد على التخلص من الأرق وعلى النوم بشكل هادئ.

- التخلص من مشاكل الربو والجهاز التنفسي والسعال، للاحتوائه على عناصر غذائية مهمة.

- يعمل على علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي، فهو يساعد على علاج القيء والغثيان والإسهال وآلام البطن، والغازات، وانتفاخ البطن، فضلاً عن التهاب المعدة.

- يعمل أيضًا على تعزيز الرضاعة الطبيعية، لاحتوائه على مواد "ديانثيول" و"فوتوانثيول"، والتي لها آثار على هرمون الإستروجين، ويمكن استخدام اليانسون أيضًا في القضاء على قمل الشعر.

- ويساعد اليانسون على تحسين الرغبة الجنسية، حيث يتميز بمواده التي تساعد في زيادة الرغبة الجنسية، فتناول كوب من الماء مع بذور اليانسون يعالج الضعف الجنسي.

- يعمل اليانسون بمثابة مهدئ ومرخي للأعصاب، وعند تناول عشب اليانسون قبل النوم يساعد علي تهدئة الأعصاب والنوم الهادئ.

- يساعد اليانسون على تنظيم الدورة الشهرية عند النساء، وفي حالة تأخير الدورة الشهرية ينصح بتناول الشاي مع اليانسون، ويساعد اليانسون على تخفيف تشنجات الحيض وتسهيل عملية الولادة وعلاج فعال لاضطرابات الدورة الشهرية.