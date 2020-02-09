سيدة تركية تطلب استعادة كليتها من زوجها: خاني بعد ما اتبرعت له بها

طلبت امرأة تركية تدعى "مافيش إردوغان"، تبرعت بإحدى كليتيها لزوجها أحمد إردوغان، باستعادة كليتها بعد أن ضبطت زوجها وهو يخونها.

وظهرت مافيش في برنامج تلفزيوني تركي، داعية الزوج أحمد إلى إعادة الكلية، قائلة: "أعطيته كليتي لأننا كنا نتشارك الحياة معاً. تبرعت له بها بعد أن رفض والده وإخوته أن يتبرعوا له"،

اتصل أحمد إردوغان بالبرنامج وأكد علاقته الغرامية، قائلاً إن زوجته "ما كان ينبغي أن تتبرع له الكلية آنذاك"، بحسبموقع "الحرة" الأمريكي.

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ووفقاً للقانون التركي، يفقد المانحون للأعضاء أي حق في تبرعاتهم بعد الانتهاء من الإجراء، حيث يوقع المانحون على وثائق تفيد بأنهم يتخلون عن الأعضاء دون قيد أو شرط.

ونقل الموقع عن رئيس قسم القانون المدني في جامعة مرمرة الدكتور غوخان أنطاليا قوله "من المستحيل المطالبة بحقوق على الأعضاء المتبرع بها إذا تم إعطاء الموافقة في حدود القانون وقت التبرع".

وكان الزوجان قد تزوجا في عام 2006، وتبرعت مافيش لأحمد بكليتها في عام 2009، حسبما ذكرت صحيفة "سوزكو" التركية اليومية.

وفي أبريل 2019، هرب أحمد مع صديقة مقربة من العائلة، تاركاً مافيش وابنهما البالغ من العمر 11 عاماً وراءه.