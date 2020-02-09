جواهر الكويتية تعلن إصابتها بالسرطان: "إن شاء الله ينكتب اسمي مع المتشافين"

أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، عن إصابتها بمرض السرطان، ونشرت صورة تتضمن أسماء مرضى سابقين جرى شفائهم، مُعلقة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".

أعلنت الإعلامية مي العيدان، عن إصابة الفنانة الكويتية جواهر، بمرض السرطان اللعين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام حيث نشرت صورة الأخيرة، مُعلقة: "الفنانة جواهر الكويتية، تقاوم مرض السرطان، وبمرحلة خطيرة، ادعو لها يا جماعة الله يشفيها، ما في شيء بعيد عن ربنا".

وسرعان ما تداول الرواد الخبر، راجيين الشفاء للفنانة.

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من هي الممثلة الكويتية جواهر؟

وُلدت الممثلة الكويتية جواهر في 4 نوفمبر 1977، وبدأت التمثيل في عام 1997، وتوقفت أكثر من مرة عن المهنة، إلا إنها كانت تعود من جديد.

ولها العديد من الأعمال الدرامية، منها "اثنان على الطريق، عندما تشتعل الثلوج، ناس وناس، يوم آخر، حتى التجمد، وسامحني خطيت في 2018".