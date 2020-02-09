صور.. فساتين رانيا يوسف المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث مؤخرا بعد تصريحاتها الإعلامية، حيث قالت إن تربيتها في مدارس راهبات كانت السبب وراء كونها "مؤدبة زيادة عن اللزوم"، وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها رانيا يوسف محركات البحث، فقد سبق وكانت هي الأكثر بحثا بسبب فساتينها المثيرة للجدل، حيث تعرضت لانتقادات.

ويستعرض التقرير التالي أبرز فساتين رانيا يوسف التي أثارت الجدل.

فستان البطانة بمهرجان القاهرة

هو واحد من أكثر فساتين رانيا يوسف شهرة، فقد أثار جدلا واسعا، خاصة بعد تصريحاتها عن "الباطنة" التي ارتفعت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

الفستان كان من اللون الأسود، وله جيبة شفافة كليا، وأظهر جسدها ما عرضها لانتقادات كبيرة.

فستان بهيج حسين

فستان أبيض قصير به فتحة من اللون البيج، أثارت الجدل حول رانيا يوسف، بسبب اعتقاد البعض أنه شفاف، ولكنه لم يكن كذلك فقط أخذ لون الجسم.

الانتقادات التي تعرضت لها رانيا يوسف، رد عليها بهيج حسين في بوست على فيسبوك، "ده فستان رانيا يوسف اللي بقالي 3 أيام بتسأل عليه كأني عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليها".

وتابع: "الفستان مش شفاف ومش مطالب نهائيا إني أقدم تفسير ليه وفين ومين وإزاي لأن أنا كمصمم أزياء تصميماتي مش شرط تعجب أي متلقي ولا يشترط أني أكون مصمم ليا توجه معين (حجاب أو غيره)".

وأضاف: "على فكره الفستان مش هو المشكلة والتعليقات عليه إن دلت على أي حاجة فببساطة دي ثقافه شعب غاوي سلاطة اللسان وبيعتبرها روشنة ورجولة وكووول، ومش هتقبل خالص فكرة إن الفنانه هي السبب".

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فستان مهرجان الجونة

في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة، أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد، بارتدائها فستان زيتي جرئ، مفتوح من منطقة الصدر، طويل وله فتحة "هوليوود".

ودافعت رانيا يوسف عن نفسها قائلة، "أنا معرفش ليه الناس اتكلمت على فستاني على السوشيال ميديا.. مركزين معايا زيادة ومعرفش السبب".

وأضافت لمراسلة على إحدى القنوات العربية: "كنت لابسة فستان شيك ولطيف وجذاب وكلاسيك، أنا ميتة على نفسي من الضحك، وبناتي كمان لما بيشوفوا الكلام ده بيضحكوا".

الفستان الموف

في فوتوسيشن جرئ خضعت له رانيا يوسف، ارتدت فستانا من اللون الموف، أثار حولها الجدل، خاصة مع وجودها على مرجيحة.

فستان قصير مفتوح

خلال فعاليات مهرجان الجونة ارتدت رانيا يوسف أكثر من فستان، واحدا منها كان قصيرا ومفتوح من منطقة الصدر، وأثار حينها الجدل، على منصات التواصل ما بين منتقد للفستان ومدافع عن أزياء رانيا يوسف.

وكان الفستان من توقيع دار بالمان للأزياء.