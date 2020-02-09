"قومي المرأة" ينظم دورة تدريبية لـ300 رائدة ريفية في "مراكب النجاة"

ينظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، دورة تدريبية على مدار 3 أيام خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري، تستهدف تدريب 300 رائدة ريفية من مختلف مراكز ومناطق محافظة الغربية.
وقالت الدكتورة صفاء مرعي، مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، إن التدريب يعتبر تمهيداً لإطلاق حملة طرق الأبواب في إطار مبادرة "مراكب النجاة" بمختلف مراكز و قرى المحافظة، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.
وتتضمن الدورة التدريبية، تدريب الرائدات الريفيات على مجموعة من الرسائل الخاصة بالحملة ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.
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