البسكويت والبيتزا والسهر.. أبرز أسباب منع نمو الشعر

تؤثر الأطعمة التي نتناولها، والسلوكيات المختلفة في يومنا على صحة الشعر، في ظل بحث العديد من الفتيات عن وسائل آمنة وغير مكلفة، لزيادة معدل إطالة الشعر ونموه وكثافته، وسط خوفهن من استعمال المستحضرات الصناعية والمواد الكميائية، التي تتميز بارتفاع تكاليفها.

وفيما يلي أبرز المسببات لمنع نمو الشعر بحسب موقع "hair Buddha".

الأطعمة المصنعة

يؤدى الإكثار من تناول البسكويت والكوكيز والكيك والبيتزا والدوناتس والسينابون، وغيرها من الأطعمة السريعة المصنعة، إلى تلف الشعر، كما أنها تبطئ عمل الدماغ.

كثرة السهر

تؤثر كثرة السهر على الشعر، حيث يفرز المخ الهرمونات التي تساعد على نمو الشعر ونضارة البشرة في ذلك الوقت من الليل، ولكن ذلك لا يحدث عند الاستيقاظ ليلا، يعطي الجسم للمخ إشارة أننا مازلنا في وقت النهار فلا يُفرز هذه الهرمونات مما يؤثر على نمو الشعر.

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التدخين

يؤثر التدخين على نمو الشعر، ويؤدى إلى تساقطه وضعفه.

التوتر والقلق

يتأثر الشعر بالمشاعر الخاصة بالخوف والقلق، فالجسد يستجيب للحالة المزاجية للجسم وبذلك يتأثر الشعر تأثيرا سلبيا بالخوف والتوتر الدائم فيبدأ بالتساقط، لذلك عليكي الاستمتاع بالحياة والابتعاد عن القلق والتوتر فيبدأ الشعر بالنمو مرة أخرى.