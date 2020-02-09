تعتبر الفلامنك من أكثر أنواع الجبن التي تدخل في كثير من الوجبات لمذاقها المحبب، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير جبنة فلامنك كوب لبن بودرة كوب ماء كوب زيت 3 صفار بيضة 3 مثلث جبنة Advertisements نصف كوب نشا ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة عصير ليمون طريقة تحضير جبنة فلامنك يضرب فى الخلاط اللبن البودرة والزيت والماء والنشا وصفار البيض ويضاف الجبنة والملح وعصير الليمون يصب الخليط فى طواجن صغيرة ويوضع في صينية مملوءة بالماء المغلي ومفروش بأرضيتها فوطة أو قماش نظيف توضع بالفرن على نار هادئة من أسفل فقط لمدة ساعة وتوضع بالثلاجة لتبرد وتقطع وتقدم.

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