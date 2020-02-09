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تعتبر الفلامنك من أكثر أنواع الجبن التي تدخل في كثير من الوجبات لمذاقها المحبب، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير جبنة فلامنك
كوب لبن بودرة
كوب ماء
كوب زيت
3 صفار بيضة
3 مثلث جبنة
نصف كوب نشا
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة عصير ليمون
طريقة تحضير جبنة فلامنك
يضرب فى الخلاط اللبن البودرة والزيت والماء والنشا وصفار البيض ويضاف الجبنة والملح وعصير الليمون
يصب الخليط فى طواجن صغيرة ويوضع في صينية مملوءة بالماء المغلي ومفروش بأرضيتها فوطة أو قماش نظيف
توضع بالفرن على نار هادئة من أسفل فقط لمدة ساعة وتوضع بالثلاجة لتبرد وتقطع وتقدم.
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