لينسيز 3 ألوان.. سارة خليفة طليقة كهربا تتحدث عن فوائد الشمس

شاركت الإعلامية، سارة خليفة، طليقة لاعب الأهلي، محمود كهربا، متابعيها بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور "خليفة" بعدة إطلالات مختلفة، مرتدية عدسات لاصقة بـ3 ألوان مختلفة "عسلي، أخضر، وأزرق".

وعلقت: "يارب أجعل شمس الأمل تشرق في كل قلب مهموم وحزين، أنا أعشق الشمس والنور والتفاؤل".

Advertisements

واستطردت حديثها عن فوائد الشمس، قائلة:"معلومة.. أولًا الشمس بتعطي ڤيتامين د، وده اللي بيحمي الجسم من الكتير من الأمراض، وثانيًا علاج للاكتئاب، لأن الشمس تنتج مادة كيميائية اخرى تدعى السيروتونين التي تؤثر على مزاج الانسان وذلك عندما تصل أشعة الشمس إلى شبكية العين، ومن المعروف أن هذه المادة تدخل في تركيب معظم الأدوية المضادة للاكتئاب، من الساعة 10 إلى 2 بس".

وتفاعل العديد من المتابعين مع سارة، مشيدين بإطلالتها.

قصة سارة وكهربا

يذكر أن "سارة" أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تحمل رقم 1403 لسنة 2016، تطالب فيها بإلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وعادت "سارة" للأضواء في أغسطس الماضي، بعدما نشرت صورة لها، مُرفقة بتعليق: "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش" وذلك عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

الأمر الذي فسره البعض بأنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".