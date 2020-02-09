بالبيض وجوز الهند.. 3 وصفات طبيعية لإطالة الشعر

الشعر الطويل أمر تسعى له العديد من السيدات، اللاتي يفضلن خصلات الشعر الكثيفة والطويلة للغاية، وتلجأ معظمهن للمنتجات الكيماوية التي قد تضر فروة الرأس على المدى البعيد، لذا احرصي على علاجه بالوصفات الطبيعية، التي لا تترك آثارا جانبية على الإطلاق.

وإليك 3 وصفات طبيعية، بمكونات سهلة وبسيطة، لإطالة الشعر، وفقًا لما ذكرته الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية.

صفار البيض مع زيت الزيتون

كل ما عليكي مزج الصفار مع ملعقتين زيت زيتون وكمية قليلة من الماء لتخفيف الخليط.

ثم قومي بتدليك فروة رأسك بالخليط، واتركيه على شعرك لمدة تترواح بين 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر، والشامبو، ويستخدم هذا الماسك مرة واحدة فقط أو مرتين في الشهر.

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جوز الهند والأفوكادو

في وعاء عميق، اخلطي زيت جوز الهند الدافئ، مع الأفوكادو المهروس، ثم دلكي به الشعر.

غطي شعرك الممزوج بالخليط، لمدة نصف ساعة ثم يشطف الشعر بماء فاتر وتكرر العملية مرة واحدة في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.

قناع الشوفان

فقط اخفقي 1/2 كوب من الشوفان العادي، مع زيت الزيتون ونصف كوب من الحليب وامزجيهما جيدًا.

ضعي القناع على شعرك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو.