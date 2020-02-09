رضوى الشربيني للآباء: "بناتكم مش بيعة وشروة للرجالة"

سردت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال تقديم برنامج "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة"، مساء اليوم السبت، قصة حقيقية لفتاة تزوجت واختار والدها زوجا غنيا لها بغض النظر عن الأخلاق، وانتهى بها المطاف وقد تعرضت لتجربة قاسية، حيث كان زوجها يخونها ويعتدي عليها ثم طلقها بعد تنازلها له عن كافة حقوقها.

ووجهت الإعلامية رسالة للأهالي الذين يجبرون بناتهم على الزواج: "بناتكم مش بيعة للرجالة اللي بيتجوزوهم، الفتيات لسن شهادات استثمار بالنسبة للآباء".

Advertisements

وتابعت: "لا أقول لكم تساهلوا، وأن ترموا بناتكم في الشارع، بل ضعوا الضوابط والشروط، لكن اعلموا أنها ليست بيعة وشروة، وانتم لن تستفيدوا أي شيء عندما تتزوج الفتاة من رجل لا يعرف الله، لأن الفلوس ليست الأمان، بل الأمان هو الرجل الصالح أو الشاب المحترم".

واستكملت: "أصبحنا في عصر لا يوجد به زواج، لأن الشباب من ناحية لا يريدون الزواج، والآباء من ناحية أخرى يضعون شروطًا صعبة مقابل تزويج بناتهم، رغم أن الشبكة والذهب لن يفيدوها".