إخصائي تغذية: آيس كريم النيتروجين ممنوع لمرضى الربو والجهاز الهضمي

كشف الدكتور مروان سالم، إخصائي التغذية العلاجية، مدى خطورة آيس كريم النيتروجين، قائلا إن درجة تجميد هذا النوع من الآيس كريم تصل إلى 210 تحت الصفر، أما درجة غليانه "- 196".

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، إلى أنه يجب على أصحاب محلات آيس كريم النيتروجين عدم التعامل معه بشكل مباشر، وضرورة ارتداءهم قفازات.

وأشار إخصائي التغذية العلاجية إلى أنه فور ابتلاع آيس كريم النيتروجين يجب طرد الغاز جراء تناوله فورا، مؤكدا أن هذا النوع من الآيس كريم ممنوع لمرضى الربو والقرحة في المعدة أو جرثومة المعدة: "أي حد عنده مشاكل في الهضم أو المريء أو التنفس ممنوع من تناوله".