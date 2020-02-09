احذر.. ارتداء العدسات اللاصقة مع الإصابة بنزلات البرد يهدد عينك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: ينطلب ارتداء العدسات اللاصقة اتخاذ بعض التدابير الخاصة بكيفية ارتدائها، والعناية بها، والأوقات المناسبة لذلك، للحماية من مخاطرها، وهناك بعض الحالات يصبح فيها ارتداء العدسات غير آمن تمامًا، مثل حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. لقراءة المزيد عن..اضغط هنا:

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