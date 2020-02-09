فستان أبيض وبدلة حمراء.. ظهور غامض لـ مي حلمي ومحمد رشاد: "ترقبوا قريبا"

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد، يرصد خضوعها لجلسة تصوير، رفقة زوجها المطرب الشاب محمد رشاد.

وظهرت "مي" خلال المقطع بفستان أبيض، طويل "تايبست" كب دون أكمام، مع الشعر الطويل المنسدل، وهي تمسك وردة، في حين تألق الأخير، ببدلة مميزة، حيث ارتدى بنطلون ورابطة عُنق باللون الأسود، مع بليزر أحمر اللون، وقميص أبيض.

وأرفقت الإعلامية، تعليقا على الفيديو: "قريبًا"، دون أن تُشير لأي مناسبة أو حدث، خاصة أن المقطع لا يحمل صوتا.

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ومن جانبه شارك "رشاد" أيضًا المقطع على صفحته، مُعلقًا: "ترقبوا" ليثير الحيرة أيضًا، إلا أنه تعمد غلق خاصية التعليقات.

وكان الفنان محمد رشاد، قد نشر صورة لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الفترة الماضية، معلنا تعرضها لوعكة صحية، وعاد بمنشور جديد ليعلن عن تعرض زوجته للإجهاض.