بسبب المصارعة.. نانسي عجرم تسقط على الأرض في حلقة "The voice kids"

أبهر المتسابق هشام اليمني، من اليمن، لجنة التحكيم خلال حلقة اليوم، من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، اثناء تأديته أغنية "امتى أنا اشوفك"، حتى أن الفنانة نانسي عجرم، كانت أول من صوتت له بالقبول فور سماع صوته، ومن ثم الفنان محمد حماقي.

وعقب غناء الطفل، توجه "حماقي" بسؤاله عن هواياته الأخرى غير الغناء، ليرد المتسابق: "بلعب مصارعة".

وعلى الفور طلبت "نانسي" من هشام مشاركتها في لعب المصارعة على المسرح، لتسقط أرضًا وتخبره بأنه الفائز.

وانضم الطفل "هشام" إلى فريق الفنانة نانسي عجرم.