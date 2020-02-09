دراسة: استنشاق العطور يساعد على تنمية ذكاء الطالب في المدرسة

أوضحت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة فوريبورج، أن الروائح العطرية أداة فعالة في تحسين أداء الذاكرة أثناء التعلم.

وأكدت الدراسة التي نشرها موقع "ساينتفيك ريبورتس"، أن استنشاق الروائح العطرة أثناء مراجعة الدروس كان مفيدًا للطلاب، وقد بينت التجربة التي أجريت بمشاركة طلبة يتعلمون اللغة الإنجليزية أن استنشاق روائح عطرية ساعدهم على التعلم والتذكر بشكل أفضل.

وأظهرت الدراسة أن أداء الذاكرة يتحسن عندما يستمر استنشاق الروائح العطرية طوال الليل، وشارك في التجربة طلاب من فصلين دراسيين في الصف السادس الابتدائي.

وتبين أن قدرة الطلاب الذين استنشقوا رائحة الورد على تعلم الإنجليزية قد تحسنت كثيراً مقارنة بمن لم يشمّوا هذه الرائحة أثناء تلقيهم الدروس نفسها ولا أثناء نومهم.