نشرت الفنانة التونسية درة، صور من رحلتها في باريس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت في الصور مرتدية بالطو وحذاء أبيض، حاملة في يدها "شمسية". Advertisements ونالت الصور إعجاب متابعيها، وكان من ضمن التعليقات: "جميل البالطو أوي، تمتلك كل مقاييس الجمال، ملكة الأناقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درة تنشر صورها في باريس.. ومتابعون: "ملكة الأناقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.