فيديو.. ابنة عمرو دياب تبدع في الغناء.. ومتابعون: "ابن الوز عوام"

نشرت جنا عمرو دياب، مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تؤدي أغنية بصوتها "insaneee"، والتي حظيت بإعجاب متابعيها بسبب جمال صوتها، ووصل عدد مشاهدات الفيديو إلى 41 ألف مشاهدة.
وجاء من ضمن التعليقات: "صوتك حلو جدا، صحيح ابن الوز عوام، موهوبة جدا"، كما حرصت شقيقتها كنزي، على كتابة تعليق قائلة: "بحبك" ضمن التعليقات.
جنا عمرو دياب، دخلت عالم الغناء، وأطلقت أول أغانيها وتحمل اسم "Mouth taped shut" عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
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