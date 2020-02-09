الامارات | كلمة للأمير هاري تثير التساؤلات بشأن دخله المستقبلي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة للأمير هاري تثير التساؤلات بشأن دخله المستقبلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد التخلي عن واجباته الملكية، ألقى الأمير البريطاني هاري خطاباً أخيراً في فعالية مصرفية في ميامي، أثار تساؤلات بشأن كيف سيحصل على المال للإنفاق في المستقبل.

وأكد قصر باكنغهام، أن الأمير هاري شارك في فعالية استضافها بنك «جيه بي مورجان» في ميامي.

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وأفادت التقارير الإعلامية بأن هاري تحدث عن والدته الأميرة ديانا، وكيف تعاطى مع وفاتها، وذلك خلال الفعالية التي حضرتها زوجته أيضاً ميغان ماركل.

ومن غير المعلوم ما إذا كان هاري قد حصل على أجر نظير دوره في الفعالية، رغم أن الصحف في بريطانيا تكهنت باحتمال حصوله على مبلغ.

وفي يناير الماضي، قرّر هاري وميغان التنحي عن واجباتهما الملكية والابتعاد عن الأضواء وتحقيق استقلال مادي، في خطوة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في الربيع. ولن يحصل الثنائي بعد الآن على أموال حكومية، رغم أن معظم دخلهما يأتي من دوقية كورنوال، وهي أرض يمتلكها والد هاري الأمير تشارلز، وتعد ملكية خاصة.