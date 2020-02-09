الامارات | «أبوسلامة» يمثل عُمان في مهرجان المسرح الثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوسلامة» يمثل عُمان في مهرجان المسرح الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الثنائي، الذي تنظم فعالياته من 13 إلى 17 فبراير الجاري، في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، بمشاركة خمسة عروض مسرحية. وتشارك فرقة صلالة العمانية في المهرجان بمسرحية «أبوسلامة» من تأليف وإخراج عماد الشنفري.

وتعد هذه المرة الثانية التي تشارك عمان في المهرجان، الذي يُعنى بالعروض التي تعتمد على ممثلين فوق الخشبة. وتحكي «أبوسلامة» عن رجل فقير يعمل فراشاً، في مؤسسة عامة، وهوايته الأساسية قراءة كتب التاريخ، وبعد أن تقدم به العمر حملت زوجته، وها هو ينتظر بترقب أن يرزق بولد، حتى يحسّن تربيته فيغدو بطلاً يشبه أولئك الرجال الذين خلّدت سيرهم كتب التاريخ، ويعيد أمجاد العرب.

ويشهد المهرجان، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، ثلاث ورش موجهة لمنشطي المسرح في مدارس الشارقة، وهي: «الاقتباس والتناص في نصوص المسرح المدرسي»، وتشرف عليها الفنانة السورية، أمل حويجة، و«الأزياء في المسرح المدرسي»، وتشرف عليها أستاذة المادة في المعهد المسرحي المغربي، رفيقة بنميمون، بينما تشرف على ورشة «التمثيل الإيمائي في مسرح الصغار» الفنانة المصرية المتخصصة في البانتومايم، سماء إبراهيم.