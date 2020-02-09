الامارات | «مهرجان الشارقة».. إقبال جماهيري من هواة السيارات والدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الشارقة».. إقبال جماهيري من هواة السيارات والدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء حماسية مليئة بالشغف والتحدي، انطلق أول من أمس، «مهرجان الشارقة للسيارات»، الأول من نوعه في الشارقة، في مسرح المجاز، جامعاً محبي وعشاق السيارات والدراجات النارية، في تجربة مميزة للتعرف إلى خفايا عالم السيارات. وجاء انطلاق المهرجان برعاية وحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لهواة عالم السيارات والدراجات النارية من العائلات والأفراد من مختلف أنحاء الدولة، الذين استمتعوا بمشاهدة أكثر من 800 سيارة ودراجة نارية مشاركة ضمن خمس فئات مختلفة، وهي: السيارات المخصّصة (المعدّلة)، وسيارات الدفع الرباعي 4*4، والسيارات الكلاسيكيّة، والسيارات الفاخرة، والدراجات النارية. وكرّم القاسمي الفائزين في فئات المسابقات المختلفة، حيث فاز في المركز الأول عن فئة أفضل سيارة رياضية أنس زارد، ونال محمد جمال جائزة أفضل تصميم لسيارة الجيب، وريفون نورهانان جائزة أفضل تصميم لسيارة الـFJ، وعلاء حسان جائزة أفضل تصميم للسيارة الكورية KDM، وأحمد الزعابي جائزة أفضل تصميم للسيارة اليابانية JDM. وفاز جيسن براون بجائزة أفضل نظام صوتي مزوّد، ومحمد لامي بجائزة أفضل تغليف، وفادي ماتا بجائزة أفضل رسم على السيارة، وذهبت جائزة أفضل محرك لأحمد كلاش، أما جائزة أفضل تصميم داخلي فكانت من نصيب سالم السويدي، ونال كويما جائزة أفضل تصميم خارجي، وراشد علي جائزة أفضل سيارة دفع رباعي، ونالت سارة جائزة أفضل سيارة نسائية، ومازن وهبة جائزة أفضل سيارة فارهة، ووائل حسين جائزة أفضل سيارة في المهرجان. وحصد وليد محمد المركز الأول عن فئة أفضل سيارة صالون، ومحمد الجسمي جائزة أفضل سيارة كلاسيكية 4×4، ونال جائزة أفضل سيارة كلاسيكية رياضية محمد حسين، فيما حصد جائزة أفضل سيارة كلاسيكية معدلة محمد الحوسني. وعلى مستوى فئات الدراجات النارية، فاز مبارك عتيق عن فئة أفضل دراجة من طراز «باجرز»، فيما فاز «الدكتور» بجائزة أفضل دراجة هندية، وحسان المازمي عن جائزة أفضل «دراجة بابر»، وحسين علي بجائزة أفضل دراجة رحلات، وحصد محمد الحساني جائزة أفضل مركبة ثلاثية العجلات، فيما حصد أحمد المازمي جائزة أفضل دراجة نارية، كما فازت أيضاً المشاركة العنود الفلاسي بجائزة أفضل دراجة سكوتر.

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فئات مختلفة ضمها المهرجان.

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الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كرم الفائزين في المسابقات المختلفة.

العنود حصدت جائزة أفضل دراجة سكوتر.. ووائل فاز بجائزة أفضل سيارة.

المهرجان هدف إلى التعريف بخفايا عالم السيارات. ■من المصدر