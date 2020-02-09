الامارات | أنشطة ترفيهية تزيّن شاطئ خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة ترفيهية تزيّن شاطئ خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقطب شاطئ خورفكان العائلات بأنشطة ترفيهية متكاملة، ومناطق ألعاب للأطفال، ليمنح الزوار تجربة مميزة على امتداد كيلومتر على طول البحر. ويعد شاطئ خورفكان أول مشروع من نوعه لإعادة تطوير وتصميم المنطقة الشرقية للإمارة، إذ طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). وأكد المدير التنفيذي للعمليات في «شروق»، أحمد عبيد القصير، أن شاطئ خورفكان يجسد التزام «شروق» بتقديم تجارب الترفيه بأسلوب جديد وفريد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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