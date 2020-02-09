الامارات | شعاب مرجانية

شكرا لقرائتكم خبر عن شعاب مرجانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعالية مهرجان كلباء للبيئة البحرية، زرعت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع فريق جمعية الإمارات للغوص، 200 وحدة من الشعاب المرجانية على الصخور الطبيعية لميناء كلباء.. في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها، وضمان استدامة مواردها الطبيعية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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