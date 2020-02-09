القاهرة - لايف ستايل
احتفلت مصممة المجوهرات الإماراتية آمنة العتيبة بالنجاح الذي لاقته مجموعتها الأولى في عالم المجوهرات والتي أطلقتها منذ فترة تحت اسم Honeycomb Blooms.
مجموعة Honeycomb Blooms استوحتها العتيبة من العلاقة الأزلية التي تربط بين خلية النحل والزهرة حيث تأخذ الأولى من الثانية الرحيق لتمدها بالحياة، وتحمل معها حبوب اللقاح لتنشر الحياة والجمال بين صفوف الأزهار، وتبني بيوتا ذات أشكالا هندسية تعتبر من أكثر الهياكل تناسقا وإتقانا في الطبيعة.
آمنة العتيبة التقطت هذا الرباط الراقي بين خلية النحل والزهور المتفتحة اللذان يجسدان معاً جوهراً يمد الحياة بالجمال والشفاء والتناسق والمتانة، كثوابت ستظل موجودة على هذه الأرض الغناء والتي تمد المجموعة بجواهرها الكريمة التي تطل بألق فاتن من خلال الذهب الصافي ليخلدا معا السحر والرقي الذي تمنحه مجموعة إزهار خلية النحل وتضفي عليه العمق والأناقة الخاصة من نوعها.
وأضافت آمنة العتيبة لهذه المجموعة Unique Edition استخدمت فيها الأحجار الكريمة الملونة لعاشقي الألوان والتميز.
قد يهمك أيضا:
أحدث تصميمات المجوهرات بحجر الزمرد الفاخر
تعرفي على الوقت المناسب لارتداء الأطقم الكاملة كالألماس
كانت هذه تفاصيل خبر مصممة المجوهرات آمنة العتيبة تحتفل بنجاح مجموعة Honeycomb Blooms لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.