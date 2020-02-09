مصممة المجوهرات آمنة العتيبة تحتفل بنجاح مجموعة Honeycomb Blooms

احتفلت مصممة المجوهرات الإماراتية آمنة العتيبة بالنجاح الذي لاقته مجموعتها الأولى في عالم المجوهرات والتي أطلقتها منذ فترة تحت اسم Honeycomb Blooms.

مجموعة Honeycomb Blooms استوحتها العتيبة من العلاقة الأزلية التي تربط بين خلية النحل والزهرة حيث تأخذ الأولى من الثانية الرحيق لتمدها بالحياة، وتحمل معها حبوب اللقاح لتنشر الحياة والجمال بين صفوف الأزهار، وتبني بيوتا ذات أشكالا هندسية تعتبر من أكثر الهياكل تناسقا وإتقانا في الطبيعة.

آمنة العتيبة التقطت هذا الرباط الراقي بين خلية النحل والزهور المتفتحة اللذان يجسدان معاً جوهراً يمد الحياة بالجمال والشفاء والتناسق والمتانة، كثوابت ستظل موجودة على هذه الأرض الغناء والتي تمد المجموعة بجواهرها الكريمة التي تطل بألق فاتن من خلال الذهب الصافي ليخلدا معا السحر والرقي الذي تمنحه مجموعة إزهار خلية النحل وتضفي عليه العمق والأناقة الخاصة من نوعها.

وأضافت آمنة العتيبة لهذه المجموعة Unique Edition استخدمت فيها الأحجار الكريمة الملونة لعاشقي الألوان والتميز.

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