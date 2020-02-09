صيحة الغليتر اللامع تعود من جديد

أضيفي بعض القطع المتلألئة إلى خزانة ملابسك بغض النظر عن الموسم الحالي… لا تقتصر الفساتين الـSequin والبنطلونات اللامعة مثل تلك التي نراها في أزياء الديسكو على المواسم الاحتفالية فقط، فبمجرد أن تغيب الشمس يمكنك اعتماد هذه الصيحة المتلألئة بداية من البنطلونات الطويلة اللامعة والقصات الواسعة وصولاً إلى جاكت Blazer ذو القصة المربعة أو بالطبع الأحذية والحقائب من نفس الستايل. قد يهمك أيضا: عـودة الفساتين الضخمة وفساتين المارينغ بالكرانيش والريش أفضل الفساتين لصديقات العروس خلال موسم حفلات الزفاف الصيفية

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